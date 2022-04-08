Про це в ефірі телемарафону повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.

Увага Внаслідок обстрілу Краматорська вже відомо про 39 загиблих, серед яких 4 дітей

Багато людей у важкому стані, без рук, ніг. Їх оперують 30 – 40 хірургів одночасно,

– заявив Гончаренко

За його словами, уламки ракети знайшли за 40 метрів від епіцентру удару, що свідчить про високу потужність снаряду.

Міський голова також зауважив, що в момент обстрілу на вокзалі знаходилося близько 4 тисячі людей, які чекали на евакуацію.

Увага! Станція у Краматорську закрита для прийому потягів. Тож людей продовжать евакуювати зі Слов'янська.

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