Під час оборони Харкова загинув головний архітектор з області
2 березня 2022 , 00:22Читать новость на русском
Джерело:фейсбук-група "Люботин"
Російські окупанти продовжують атаку на Харків, від чого потерпають звичайні українці. Зокрема, 1 березня помер головний архітектор одного з міст на Харківщині.
Мовиться про Сергія Кравченка. Він мешкав у місті Люботин.
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Архітектор вирішив приєднатись до тероборони
Головний архітектор Люботина відчайдушно обороняв Україну у боях за Харків. Він був добровольцем у територіальній обороні.
Загинув, захищаючи свою країну, своє місто. Людина, яка мріяла відновити садибу Святополк-Мирських,
– наголосили співмістяни.
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