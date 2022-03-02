Під час оборони Харкова загинув головний архітектор з області

Російські окупанти продовжують атаку на Харків, від чого потерпають звичайні українці. Зокрема, 1 березня помер головний архітектор одного з міст на Харківщині.

Мовиться про Сергія Кравченка. Він мешкав у місті Люботин.

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Архітектор вирішив приєднатись до тероборони

Головний архітектор Люботина відчайдушно обороняв Україну у боях за Харків. Він був добровольцем у територіальній обороні.

Загинув, захищаючи свою країну, своє місто. Людина, яка мріяла відновити садибу Святополк-Мирських,

– наголосили співмістяни.



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