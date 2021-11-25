Під Харковом пасажирський автобус злетів у рів, постраждали 4 людей: відео з місця ДТП

На Харківщині водій рейсового автобуса сполученням Москва – Кременчук не впорався з кермуванням. У результаті ДТП він злетів у кювет. Постраждали водій автобуса та троє пасажирів.

Водій автобуса Neos злетів у кювет 25 листопада. Сталося це на трасі Київ – Харків – Довжанський поблизу міста Валки. На місце аварії викликали швидку допомогу та поліцію.

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Деталі ДТП

Відомо, що автобус Москва – Кременчук їхав у напрямку Києва. В автобусі перебували 13 пасажирів. За даними ДСНС, 58-річного водія автобуса затиснуло в транспорті. Рятувальники витягнули його за допомогою спецінструмента.

Автобус Москва – Кременчук потрапив у ДТП на Харківщині / Фото ДСНС та Нацполіції

Згодом чоловіка віднесли до карети швидкої допомоги та відвезли до Валківської лікарні. Іншим трьом постраждалим допомогу надали на місці ДТП. Усі деталі аварії встановлюють правоохоронці.

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