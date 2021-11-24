Фура влетіла в маршрутку 24 листопада. Наразі невідомо, чи внаслідок аварії хтось постраждав. У мережі кажуть, що на місці працювала поліція.

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Що відомо про ДТП

На повороті ліворуч із Мельницькою на Степову фура в'їхала у маршрутку з людьми. У мережі кажуть, що ДТП могла статися через необережність. Порушити ПДР міг і водій маршрутки, і кермувальник фури.



В Одесі зіштовхнулися маршрутка та фура / Фото з телеграму "Новини.LIVE Odesa"

Наразі поліція з'ясовує всі обставини і деталі ДТП. У мережі очевидці публікують відео з місця аварії. На записі видно, що від удару пошкодились два вікна в маршрутці.



У момент ДТП водій маршрутки перевозив людей / Фото з телеграму "Новини.LIVE Odesa"

Фура влетіла в маршрутку: відео з телеграму "Одеса INFO"