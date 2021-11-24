Фура влетела в маршрутку 24 ноября. Пока неизвестно, пострадал ли кто-то в результате аварии. В сети говорят, что на месте работала полиция.

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Что известно о ДТП

На повороте налево с Мельницкой на Степную фура въехала в маршрутку с людьми. В сети говорят, что ДТП могло произойти по неосторожности. Нарушить ПДД мог и водитель маршрутки, и водитель фуры.



В Одессе столкнулись маршрутка и фура / Фото из телеграма "Новини.LIVE Odesa"

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства и детали ДТП. В сети очевидцы публикуют видео с места аварии. На записи видно, что от удара повредились два окна в маршрутке.



В момент ДТП водитель маршрутки перевозил людей / Фото из телеграма "Новини.LIVE Odesa"

Фура влетела в маршрутку: видео из телеграма "Одесса INFO"