Під Харковом жінку збили одразу 2 потяги: як це трапилося
Джерело:поліція Харківщини
У Богодухівському районі Харківщини зранку 17 листопада сталась жахлива трагедія на колії. Там жінка потрапила одразу під 2 потяги.
Про це правоохоронцям повідомили приблизно о 5 годині ранку. Згодом вони розповіли деталі події.
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Особу досі встановлюють
Жінку збив потяг біля станції "Пирогово", яка розташована в селі Огульці. Потерпілу ударом відкинуло під інший локомотив, який їхав назустріч.
Травми були настільки важкими, що потерпіла одразу загинула. Туди приїхали медики та констатували смерть. Згодом прибули й слідчі, які почали встановлювати обставини та особу загиблої.
Через це на дільниці залізничного сполучення Полтава — Харків виникла затримка руху кількох потягів:
- №64 Київ — Харків;
- №141 Бахмут — Львів;
- №725 Харків — Київ;
- №18 Ужгород — Київ;
- №8 Одеса — Харків;
- №722 Київ — Харків.
Схожа подія нещодавно
Раніше на Харківщині 4 листопада електропотяг збив чоловіка. Той переходив колію із залізною тачкою та це завершилося трагедією.
Машиніст електрички почав сигналити й гальмувати, проте це було безрезультатно. Пішохід не чув наближення локомотиву, оскільки був у навушниках.