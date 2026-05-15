У мережі писали про пожежу в районі вокзалу у Харкові: у ДСНС розповіли, що сталося насправді

У Харкові 15 травня місцеві пабліки писали про задимлення та пожежу в районі залізничного вокзалу у місті. Як виявилося займання сталося в абсолютно іншому місці.

Про це в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповів начальник сектору зв'язків із засобами масової інформації та роботи з громадськістю ДСНС Харківщини, полковник Євген Василенко.

Де насправді сталася пожежа у Харкові 15 травня?

Про пожежу у районі залізничного вокзалу "Харків-Пасажирський" стало відомо після 13:30. У мережі поширювали відео, де видно, як пасажири сідають на потяги та виходять із них на фоні великого диму.

Згодом повідомлялося, що нібито займання сталося в офісній будівлі на Полтавському шляху, а на місці працюють рятувальники.

Начальник сектору зв'язків із засобами масової інформації та роботи з громадськістю ДСНС Харківщини Євген Василенко підтвердив у коментарі 24 Каналу, що дійсно палає офісна будівля.

Горить дах та приміщення офісної будівлі на площі 130 квадратних метрів. Триває ліквідація,

– зазначив полковник.

Водночас про причини пожежі наразі нічого невідомо.

У Харківській області вночі 14 травня Росія вдарила по маневровому локомотиву. На щастя, його бригада не постраждала.

В Укрзалізниці розповіли, що загалом за 2 дні, 13 і 14 травня, внаслідок масованих атак було пошкоджено 4 їхні локомотиви.