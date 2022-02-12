Прихопив дітей співмешканки: на Харківщині чоловік хотів незаконно пробратися у Росію
Джерело:ДПСУ
Прикордонники Харківського загону затримали порушника. Чоловік з 4 дітьми намагався незаконно перетнути кордон, щоб потрапити до Росії.
При цьому інформацію про порушника прикордонникам надав місцевий мешканець. Його разом з дітьми зупинили за 20 метрів від російського кордону.
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Утікав від співмешканки до родичів у Росію
Прикордонники з'ясували, що порушник родом з Дніпропетровської області. Разом з 4 дітьми своєї співмешканки хотів потрапити до родичів у Росію. У нього не було документів, які потрібні для перетину кордону. Тому вирішив незаконно піти в обхід пунктів пропуску.
Також він пожалівся, що його співмешканка погано ставилася до своїх дітей. Тому й вирішив двох її синів і двох доньок потайки забрати до Росії.
Чоловік порушував кордон не вперше
У листопаді 2021 року порушника вже затримували. Ситуація аналогічна, але з дітьми ще й була їхня мама. Тоді суд вирішив чоловікові та жінці за спробу незаконно перетнути кордон присудити штраф по 8 500 гривень кожному.
Цього разу чоловік понесе адміністративну відповідальність за спробу незаконно перетнути кордон. Також, за словами прикордонників, є ознаки злочину за статтею про викрадення людини.
Справу передали до поліції.
Затримання на кордоні: останні випадки
- На Закарпатті прикордонники виявили багатоцільовий гелікоптер. Його використовували контрабандисти для незаконного перетину кордону. Коштує гелікоптер 150 тисяч доларів.
- Також 41-річний харків'янин дуже хотів потрапити на заробітки до Польщі. Для цього він не побоявся йти пішки засніженими горами. Але прикордонники його затримали.
- Польські прикордонники викрили українця, який намагався попри заборону перетнути кордон з Євросоюзом. Порушника депортували. Чоловік заради схеми навіть змінив прізвище.
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