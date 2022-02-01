Військовослужбовці вночі 1 лютого зафіксували незаконний перетин кордону невідомим літальним апаратом. Спільно зі співробітниками СБУ прикордонники організували пошуки, щоб затримати порушників.
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Згодом оперативники виявили гелікоптер у Хустському районі. Для того, аби літальний апарат не викрили, зловмисники ховали його у гірській важкодоступній місцевості.
У кабіні гвинтокрила були розсипані пачки з сигаретами. Однак правоохоронці не виключають, що ним могли незаконно переміщувати й нелегальних мігрантів до сусідніх країн.
Гелікоптер виявили у Хустському районі / Фото пресслужби ДПСУ
Наразі правоохоронці встановлюють причетних до злочинної діяльності осіб, а гелікоптер взяли під охорону. У справі розпочато досудове розслідування.
Крім цього, прикордонники спільно з угорськими колегами організували заходи для викриття порушників по обидва боки кордону.
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