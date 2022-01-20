Днями з Польщі до кордону з Україною приїхала вантажівка. Згідно із товарно-супровідними документами, вона перевозила понад 11 тонн овочів та фруктів. Інформацію про це опублікували 20 січня.
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Що знайшли прикордонники
Сума товару становили понад 500 тисяч гривень. Його мали перевезти з польського міста Ярослав до одного з київських підприємств.
Проте під час зважування вантажівки встановили, що загальна маса транспорту є перевищує заявлену в документах. Коли митники оглянули товар, то побачили, що у вантажівці на 2,6 тонни більше салату латуку та на 440 кілограмів броколі. Також приблизно тонну салату ромен польський відправник не зазначив у документах.
Митники вилучили овочі / Фото Львівської митниці
Які санкції отримає відправник
У Львівській митниці зазначили, що директор компанії-відправника подав для переміщення товару документи з неправдивими даними з найменуванням товару, його кількості та вартості. Проти нього склали протокол порушення митних правил.
Нелегальний товар вилучили. Незабаром справу відправлять на розгляд суду.
Контрабандні рептилії
Наприкінці грудня 2021 року прикордонники вилучили кілька десятків змій і екзотичних ящірок, яких хотіли нелегально вивезти в Італію. Наразі тварини перебувають у Львівському міському дитячому натуралістичному центру. Порушникові доведеться заплатити штраф у розмірі 100 тисяч гривень.