На днях из Польши к границе с Украиной приехал грузовик. Согласно товарно-сопроводительным документам, он перевозил более 11 тонн овощей и фруктов. Информацию об этом опубликовали 20 января.

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Что нашли пограничники

Сумма товара составила более 500 тысяч гривен. Его должны были перевести из польского города Ярослав на одной из киевских предприятий.

Однако во время взвешивания грузовика установили, что общая масса транспорта превышает заявленную в документах. Когда таможенники осмотрели товар, то увидели, что в грузовике на 2,6 тонны больше салата латука и на 440 килограммов брокколи. Также примерно тонну салата ромен польский отправитель не отметил в документах.



Таможенники изъяли овощи / Фото Львовской таможни

Какие санкции получит отправитель

Во Львовской таможне отметили, что директор компании-отправителя подал для перемещения товара документы с ложными данными с наименованием товара, его количества и стоимости. Против него составили протокол нарушения таможенных правил.

Нелегальный товар изъяли. Вскоре дело отправят на рассмотрение суда.

Справка. В соответствии с частью 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины (перемещение или действия, направленные на перемещение товаров с сокрытием от таможенного контроля), виновникам грозит штраф в размере 100 процентов стоимости товаров, которые стали причиной нарушения.

Контрабандные рептилии

В конце декабря 2021 года пограничники изъяли несколько десятков змей и экзотических ящериц, которых хотели нелегально вывезти в Италию. Сейчас животные находятся во Львовском городском детском натуралистическом центре. Нарушителю придется заплатить штраф в размере 100 тысяч гривен.