Военнослужащие ночью 1 февраля зафиксировали незаконное пересечение границы неизвестным летательным аппаратом. Вместе с сотрудниками СБУ пограничники организовали поиски, чтобы задержать нарушителей.
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Впоследствии оперативники обнаружили вертолет в Хустском районе. Для того чтобы летательный аппарат не разоблачили, злоумышленники спрятали его в горной труднодоступной местности.
В кабине вертолета были рассыпаны пачки с сигаретами. Однако правоохранители не исключают, что им могли незаконно перемещать и нелегальных мигрантов в соседние страны.
Вертолет обнаружили в Хустском районе / Фото пресс-службы ГПСУ
В настоящее время правоохранители устанавливают причастных к преступной деятельности лиц, а вертолет взяли под охрану. В деле начато досудебное расследование.
Кроме этого, пограничники совместно с венгерскими коллегами организовали мероприятия по разоблачению нарушителей с обеих сторон границы.
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