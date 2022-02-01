Военнослужащие ночью 1 февраля зафиксировали незаконное пересечение границы неизвестным летательным аппаратом. Вместе с сотрудниками СБУ пограничники организовали поиски, чтобы задержать нарушителей.

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Впоследствии оперативники обнаружили вертолет в Хустском районе. Для того чтобы летательный аппарат не разоблачили, злоумышленники спрятали его в горной труднодоступной местности.

В кабине вертолета были рассыпаны пачки с сигаретами. Однако правоохранители не исключают, что им могли незаконно перемещать и нелегальных мигрантов в соседние страны.

Справка. Вертолет имеет грузоподъемность на шасси 750 килограммов. Он может развивать скорость до 185 километров в час и преодолевать расстояние более 550 километров. При этом в багажный отсек вертолета можно загрузить до 50 ящиков сигарет.

Вертолет обнаружили в Хустском районе / Фото пресс-службы ГПСУ

В настоящее время правоохранители устанавливают причастных к преступной деятельности лиц, а вертолет взяли под охрану. В деле начато досудебное расследование.

Кроме этого, пограничники совместно с венгерскими коллегами организовали мероприятия по разоблачению нарушителей с обеих сторон границы.

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