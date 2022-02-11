Білоруси, які прибувають в аеропорт Бориспіль нібито проходять спецконтроль. Стверджують, що їх допитують та перевіряють особисті фото у телефоні.

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Як відбуваються перевірки

Білоруси кажуть, що в них забрали паспорти, не пояснюючи причини. Заявляють, що прикордонники питають про мету візиту, просять показати баланс на рахунках та фотографують документи.



Білорусів нібито посилено перевіряють при в'їзді в Україну / Фото "Білоруський дім в Україні"

Що кажуть прикордонники

У Держприкордонній службі 24 каналу повідомили, що проводять заходи контролю відповідно до чинного законодавства, яке регламентує перетин кордону.

Нагадали, що кордон з Білоруссю охороняють посилено вже тривалий час.

Зверніть увагу! Прикордонники почали посилено патрулювати кордон з Білоруссю ще в листопаді 2021 року. Тоді спостерігали міграційну кризу через потік біженців до ЄС.

Білоруські навчання біля кордонів України

Зауважимо, що Росія стягнула свої війська до Білорусі. Спільно з Мінськом Москва проводить навчання "Союзна рішучість-2022". Вони відбуваються, зокрема, й біля кордонів України, триватимуть до 20 лютого.

У міноборони Росії повідомили, що збройні сили двох країн відпрацьовують завдання щодо припинення та відбиття зовнішньої агресії під час ведення оборони, а також протидії тероризму та захисту інтересів Союзної держави.

У січні Держдеп США занепокоївся через можливість нападу Росії на Україну з боку Білорусі. Вашингтон розглядав переміщення російських військових як підготовку до вторгнення.

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