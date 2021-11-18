Напередодні на Рівненщину прибув голова Нацполіції Ігор Клименко. Він проінспектував державний кордон у Вараському районі.
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Кордон з Білоруссю посилено патрулюватимуть
Ситуація на цих прикордонних ділянках Рівненщини наразі спокійна і контрольована, а особовий склад силових підрозділів готовий до можливого посиленого несення служби,
– заявив Клименко.
Він наголосив, що українська сторона повинна зробити все, аби не допустити міграційної кризи та масових безладів. Для цього, запевнив Клименко, є всі необхідні сили й засоби.
У нараді також взяли участь керівник обласної поліції Олексій Камишанський та глава Рівненської ОДА Віталій Коваль.
Камишанський розповів, що правоохоронці вже перевірили понад 800 покинутих будівель на прикордонних ділянках. Крім того, визначили місця дислокації у випадку залучення додаткових сил.
Правоохоронці про патрулювання кордону: дивіться відео
Міграційна криза: останні новини
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- Єврокомісія повідомила про готовність виділити 700 мільйонів євро на допомогу біженцям, які зараз перебувають на білорусьо-польському кордоні. Умовою для цього є доступ гуманітарних організацій до нелегалів.
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