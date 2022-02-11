Белорусы, которые прибывают в аэропорт Борисполь, якобы проходят спецконтроль. Утверждают, что их допрашивают и проверяют личные фото в телефоне.
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Как проходят проверки
Белорусы говорят, что у них забрали паспорта, не объясняя причины. Заявляют, что пограничники спрашивают о цели визита, просят показать баланс на счетах и фотографируют документы.
Белорусов якобы усиленно проверяют при въезде в Украину / Фото "Белорусский дом в Украине"
Что говорят пограничники
В Госпогранслужбе 24 каналу сообщили, что проводят мероприятия контроля в соответствии с действующим законодательством, которое регламентирует пересечение границы.
Напомнили, что границу с Беларусью охраняют усиленно уже длительное время.
Белорусские учения возле границ Украины
- Заметим, что Россия стянула свои войска к Беларуси. Совместно с Минском Москва проводит учения "Союзная решимость-2022". Они происходят, в частности, и у границ Украины, и продлятся до 20 февраля.
- В Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы двух стран отрабатывают задачи по прекращению и отражению внешней агрессии при ведении обороны, а также противодействию терроризму и защите интересов Союзного государства.
- В январе Госдеп США обеспокоился из-за возможности нападения России на Украину со стороны Беларуси. Вашингтон рассматривал перемещение российских военных как подготовку к вторжению.
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Текст поста "Белорусский дом в Украине":
Проблемы на границе.
Сегодня утром от белорусов поступали сообщения о проблемах со въездом в Украину. По неподтвержденной информации, на наземной границе высадили 8 человек – граждан Беларуси.
Прибывшие в аэропорт Борисполь также проходят спецконтроль с индивидуальным допросом и проверкой личных фото в телефоне.
Учитывайте эту информацию при планировании поездок.