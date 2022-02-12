При цьому інформацію про порушника прикордонникам надав місцевий мешканець. Його разом з дітьми зупинили за 20 метрів від російського кордону.

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Утікав від співмешканки до родичів у Росію

Прикордонники з'ясували, що порушник родом з Дніпропетровської області. Разом з 4 дітьми своєї співмешканки хотів потрапити до родичів у Росію. У нього не було документів, які потрібні для перетину кордону. Тому вирішив незаконно піти в обхід пунктів пропуску.

Також він пожалівся, що його співмешканка погано ставилася до своїх дітей. Тому й вирішив двох її синів і двох доньок потайки забрати до Росії.

Чоловік порушував кордон не вперше

У листопаді 2021 року порушника вже затримували. Ситуація аналогічна, але з дітьми ще й була їхня мама. Тоді суд вирішив чоловікові та жінці за спробу незаконно перетнути кордон присудити штраф по 8 500 гривень кожному.

Цього разу чоловік понесе адміністративну відповідальність за спробу незаконно перетнути кордон. Також, за словами прикордонників, є ознаки злочину за статтею про викрадення людини.

Справу передали до поліції.

Затримання на кордоні: останні випадки

На Закарпатті прикордонники виявили багатоцільовий гелікоптер. Його використовували контрабандисти для незаконного перетину кордону. Коштує гелікоптер 150 тисяч доларів.

Також 41-річний харків'янин дуже хотів потрапити на заробітки до Польщі. Для цього він не побоявся йти пішки засніженими горами. Але прикордонники його затримали.

Польські прикордонники викрили українця, який намагався попри заборону перетнути кордон з Євросоюзом. Порушника депортували. Чоловік заради схеми навіть змінив прізвище.

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