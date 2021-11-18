Проти батьків харківського мажора на Infiniti відкрили кримінальну справу

Батьків 16-річного Миколи, який в Харкові спричинив смертельну ДТП, можуть притягнути до відповідальності. Проти них вже відкрили кримінальну справу.

Що загрожує батькам мажора

Справу відкрили за двома статтями. Про це розповів речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко.

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Які статті відкрили правоохоронці

Допуск до керування транспортними засобами людей, які не мають на це право;

невиконання батьками їх обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки

Перша стаття передбачає покарання від штрафу у розмірі 3 400 – 8 500 гривень до 5 років в'язниці. Друга – обмеження або позбавлення волі від 2 до 5 років.

Зауважимо, на розслідуванні ролі батьків у злочині наполягає сторона потерпілих.

У мене немає сумнівів, що Микола понесе покарання. Але є ще його батьки. Вже стає очевидним, що основна тактика захисту родини Миколи буде направлена саме на те, щоб вивести батьків з-під удару. Саме тому важливо, щоб слідство працювало і далі,

– наголосив адвокат потерпілих Ігор Черняк.

Зауважимо, у момент ДТП Микола їхав на автомобілі, зареєстрованому на його мати, яка проживає закордоном. ЗМІ стверджують, що родина – заможна, а підліток відомий своїм зухвалим ставленням до патрульних. Водночас батько підозрюваного переконує, що не є заможним і ніде не працює.

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