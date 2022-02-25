У районі аеропорту Харкова чути вибухи, – ЗМІ

Харківські журналісти повідомили про чергові вибухи в місті. Характерні звуки чути зі сторони аеропорту.

Журналісти Суспільного повідомили про звуки вибухів у Харкові станом на 16 годину 25 лютого. За попередньою інформацією, їх чути зі сторони Міжнародного аеропорту "Харків".

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Вибухи в Харкові

Окрім журналістів, офіційні джерела наразі не підтверджують, але й не спростовують цю інформацію. Водночас харківські телеграм-канали повідомили про початок повітряної тривоги по місту.

Харків'ян закликають ховатися в укриття. Деталі невідомі.

У департаменті цивільного захисту попередили, що на місто летять бомбардувальники.

Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов закликав жителів спускатися в станції метро, укриття та підвали. З метою безпеки скоротили кількість громадського транспорту.

Внаслідок обстрілів, у місті розбили дві теплостанції. Роботу одної відновлено, друга переключатиметься. Супермаркети працюють, хоча є проблеми з касирами, які живуть в області через доїзд до місця праці. Доступ до інтернету також є.

Звернення Ігоря Терехова: дивіться відео

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