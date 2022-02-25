Російські снаряди прилетіли в районі Кінного ринку. Неподалік розташована Академія Нацгвардії.

До теми У Харкові знову чутно потужні вибухи

Снаряди не можна чіпати

У телеграм-каналах застерегли, що в Харкові падають нерозірвані снаряди, які не можна чіпати. Попереджають, що потрібно дзвонити правоохоронцям та викликати саперів.

Близько 11:30 росіяни обстрілювали місто. Снаряди падали у житлових кварталах.

Снаряди лежать посеред вулиць у Харкові:

Що відбувається в Харкові

Мер Ігор Терехов розповів, що у Харкові розбили 2 теплові станції, роботу однієї вже відновили. Курсування громадського транспорту довелось скоротити через обстріли.



Снаряди у Харкові / Фото з телеграм-каналу "Салтовка"



Снаряди посеред вулиць / Фото з телеграм-каналу "Салтовка"