Российские снаряды прилетели в районе Конного рынка. Недалеко находится Академия Нацгвардии.
На тему В Харькове снова слышны мощные взрывы
Снаряды нельзя трогать
В телеграм-каналах предостерегли, что в Харькове падают неразорванные снаряды, которые нельзя трогать. Предупреждают, что нужно звонить правоохранителям и вызвать саперов.
Около 11:30 россияне обстреливали город. Снаряды падали в жилых кварталах.
Снаряды лежат посреди улиц в Харькове:
Что происходит в Харькове
Мэр Игорь Терехов рассказал, что в Харькове разбили 2 тепловых станции, работу одной уже возобновили. Курсирование общественного транспорта пришлось сократить из-за обстрелов.
Снаряды в Харькове / Фото из телеграм-канала "Салтовка"
Снаряды посреди улиц / Фото из телеграм-канала "Салтовка"