Российские снаряды прилетели в районе Конного рынка. Недалеко находится Академия Нацгвардии.

На тему В Харькове снова слышны мощные взрывы

Снаряды нельзя трогать

В телеграм-каналах предостерегли, что в Харькове падают неразорванные снаряды, которые нельзя трогать. Предупреждают, что нужно звонить правоохранителям и вызвать саперов.

Около 11:30 россияне обстреливали город. Снаряды падали в жилых кварталах.

Снаряды лежат посреди улиц в Харькове:

Что происходит в Харькове

Мэр Игорь Терехов рассказал, что в Харькове разбили 2 тепловых станции, работу одной уже возобновили. Курсирование общественного транспорта пришлось сократить из-за обстрелов.



Снаряды в Харькове / Фото из телеграм-канала "Салтовка"