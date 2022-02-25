Одразу у кількох телеграм-каналах з'явилася відповідна інформація. Росія знову атакує Харків.

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Нові вибухи у Харкові

У Харкові повідомляють про нові вибухи. Інформація про них з'явилася у мережі кілька хвилин після 11:00. Наразі інші деталі невідомі.

Ситуація в місті

Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович розповів, що Харків тримається та продовжує оборону. Зранку там відбили ще одну атаку, спробу наступу,

Раніше мер Харкова запевнив, що у місті є достатній запас їжі. Проте він планує невдовзі звернутися до підприємців, щоб уникнути дефіциту.

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