Одразу у кількох телеграм-каналах з'явилася відповідна інформація. Росія знову атакує Харків.
Читайте також ЗСУ зупинили противника й закріпились на рубежі Харків – Валуйки
Нові вибухи у Харкові
У Харкові повідомляють про нові вибухи. Інформація про них з'явилася у мережі кілька хвилин після 11:00. Наразі інші деталі невідомі.
Ситуація в місті
- Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович розповів, що Харків тримається та продовжує оборону. Зранку там відбили ще одну атаку, спробу наступу,
- Раніше мер Харкова запевнив, що у місті є достатній запас їжі. Проте він планує невдовзі звернутися до підприємців, щоб уникнути дефіциту.