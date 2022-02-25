Очільник міста про це розповів в ефірі телеканалу "1+1". Він зауважив, що лише деякі магазини та аптеки Харкова закрилися.
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Роблять все, що необхідно
Ігор Терехов підтвердив, що в місті був певний ажіотаж на продукти й були черги. Проте одразу додав, що це зумовлено лише тривогою та бажанням зробити покупки про запас.
У місті є певний запас продуктів. Тому, дай Боже, нормально переживемо цю ніч, і з завтрашнього ранку я звертатимуся до наших підприємців, до хлібопекарів. Робитимемо все, що необхідно,
– сказав мер Харкова.
Зранку в місті ситуація також була контрольована. Варто згадати, що українські військові продовжують знищувати російських окупантів за кількома напрямками. Зокрема, під Харковом ЗСУ повністю розгромила колону ворога.