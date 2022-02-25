Глава города об этом рассказал в эфире телеканала "1+1". Он отметил, что лишь некоторые магазины и аптеки Харькова закрылись.

Заметьте Россия напала на Украину: хронология основных событий

Делают все, что необходимо

Игорь Терехов подтвердил, что в городе был определенный ажиотаж на продукты и были очереди. Однако сразу добавил, что это обусловлено лишь тревогой и желанием сделать покупки про запас.

В городе есть определенный запас продуктов. Поэтому, дай Бог, нормально переживем эту ночь, и с завтрашнего утра я буду обращаться к нашим предпринимателям, к хлебопекарям. Будем делать все, что необходимо,

– сказал мэр Харькова.

Утром в городе ситуация была контролируемая. Стоит вспомнить, что украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов по нескольким направлениям. В частности, под Харьковом ВСУ полностью разгромила колонну врага.