Президент Владимир Зеленский 24 февраля в 6 утра сообщил, что во всех областях было введено военное положение. Вскоре после этого к жителям Харькова обратился мэр Игорь Терехов.

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Ситуация в Харькове

Игорь Терехов призвал горожан не выходить из дома. По его словам, харьковские школы, детсады и другие заведения перестали работать до прояснения ситуации.

В то же время общественный транспорт Харькова работает в штатном режиме.

Для жителей открыли все укрытия и бомбоубежища – в жилых домах и объектах инфраструктуры. Мэр Харькова отметил, что в случае необходимости ими могут воспользоваться все.

Харьковчане могут узнать адрес ближайшего укрытия на городском сайте по ссылке. По городу действуют:

более 4,2 тысячи простейших укрытий в домах;

свыше 300 защитных сооружений на предприятиях;

30 станций метро;

53 подземных перехода;

24 паркинга.

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Метро открыли для всех

В пресс-службе мэрии отметили, что вход на все станции Харьковского метрополитена свободен. В случае большого скопления людей на одной, их будут перевозить в более свободные.

"Просьба к пассажирам обращать внимание на информацию, которую будут озвучивать через громкую связь на станциях метрополитена", – отметили в горсовете.

По состоянию на 9:30 утра в Харькове сделали бесплатным проезд в общественном транспорте. Объекты инфраструктуры работают в плановом режиме.

Ситуация в Харьковской области

Глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов проинформировал жителей области о введении в Украине военного положения. Он попросил людей не паниковать и оставаться дома до особых распоряжений.

"В Украине введено военное положение. Работают только объекты критической инфраструктуры. Без необходимости не покидайте дома!", – акцентировал Синегубов.

Соответствующее решение 24 февраля оперативно приняла Верховная Рада. Службы безопасности по всей стране работают в усиленном режиме, включая областной оперативный штаб Харьковщины.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко со ссылкой на сводку от Нацполиции сообщил об обстрелах воинской части в Харькове. Предварительно известно, что удар нанесли по зенитной части.

В Международном аэропорту "Харьков" отметили, что по состоянию на 24 февраля в Украине закрыли воздушное пространство. Следовательно аэродромы в Харьковской и других областях приостановили предоставление услуг гражданским пользователям. Все рейсы отменили.

Обстрел Харькова

24 февраля утром Россия нанесла ракетный удар по Харькову. Обстреляли город запретными системами залпового огня "Смерч".

Команда по расследованию военных конфликтов Conflict Intelligence Team (CIT) проверила видео обстрелов и подтвердила, что "Смерч" использовали в Харькове.

"Удары по населенным пунктам с применением такого оружия – военное преступление", – отметили в CIT.

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