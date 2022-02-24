Об этом сообщили на странице заведения в фейсбуке 24 февраля. По предварительной информации, обстрел произошел в 16 часов.

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Обстрел Экопарка

Известно, что на территории Фельдман Экопарка разорвались 5 снарядов. Часть животных погибли или получили ранения.



Экопарк в Харькове обстреляли оккупанты из России / Фото из фейсбука заведения

Основатель общественной организации UAnimals Александр Тодорчук отметил, что российские оккупанты убивают все живое. В этом принципиальная разница между ними и украинцами.

Экоактивист добавил, что UAnimals ранее передавала деньги на поддержку украинской армии. Начинают перечислять деньги для приютов для животных.

Им некуда бежать, им никак не защищаться,

– подчеркнул Тодорчук.

Что известно о Фельдман Экопарке

Экопарк является уникальным благотворительным проектом, который направлен на поддержку животных. Посетители могут посмотреть на экзотических животных, связаться с ними и помочь.

На территории заведения есть реабилитационный центр для животных. В начале февраля туда привезли более 700 летучих мышей, которых спасли в Днепре.

Недавно туда завезли копытных из Тибета – двух самцов такинов. Этот вид копытных занесен в Международную Красную книгу.