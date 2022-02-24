Президент Володимир Зеленський 24 лютого о 6 ранку повідомив, що у всіх областях ввели воєнний стан. Невдовзі після цього до жителів Харкова звернувся міський голова Ігор Терехов.

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Ситуація в Харкові

Ігор Терехов закликав містян не виходити з дому. За його словами, харківські школи, дитсадки та інші заклади перестали працювати до прояснення ситуації.

Водночас громадський транспорт Харкова працює в штатному режимі.

Для жителів відкрили всі укриття та бомбосховища – в житлових будинках та на об'єктах інфраструктури. Мер Харкова зазначив, що в разі потреби ними можуть скористатися всі.

Харків'яни можуть дізнатися адресу найближчого укриття на міському сайті за посиланням. По місту діють:

понад 4,2 тисячі найпростіших укриттів у будинках;

понад 300 захисних споруд на підприємствах;

30 станцій метро;

53 підземні переходи;

24 паркінги.

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Метро відкрили для всіх

У пресслужбі мерії зауважили, що вхід на всі станції Харківського метрополітену вільний. У разі великого скупчення людей на одній, їх перевозитимуть на більш вільні.

"Прохання до пасажирів звертати увагу на інформацію, яку озвучуватимуть через гучний зв'язок на станціях метрополітену", – наголосили в міськраді.

Станом на 9:30 ранку, у Харкові зробили безкоштовним проїзд у громадському транспорті. Об'єкти інфраструктури працюють у плановому режимі.

Ситуація в Харківській області

Голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов поінформував жителів області про введення в Україні воєнного стану. Він попросив людей не панікувати та залишатися вдома до особливих розпоряджень.

"В Україні введено воєнний стан. Працюють тільки об'єкти критичної інфраструктури. Без нагальної потреби не покидайте домівки!", – акцентував Синєгубов.

Відповідне рішення 24 лютого оперативно ухвалила Верховна Рада України. Безпекові служби по всій країні працюють в посиленому режимі, зокрема й обласний оперативний штаб Харківщини.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко з посиланням на зведення від Нацполіції повідомив про обстріли військової частини в Харкові. Попередньо відомо, що удару завдали по зенітній частині.

У Міжнародному аеропорту "Харків" наголосили, що станом на 24 лютого в Україні закрили повітряний простір. Відтак летовище в Харківській та інших областях призупинили надання послуг цивільним користувачам. Усі рейси скасували.

Обстріл Харкова

24 лютого зранку Росія завдала ракетного удару по Харкову. Обстріляли місто забороненими системами залпового вогню "Смерч".

Команда з розслідування військових конфліктів Conflict Intelligence Team (CIT) перевірила відео обстрілів та підтвердила, що "Смерч" використали в Харкові.

"Удари по населених пунктах із застосуванням такої зброї – військовий злочин", – наголосили в CIT.

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