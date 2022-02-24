Про це повідомляє команда з розслідування військових конфліктів Conflict Intelligence Team (CIT).

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Для цього експерти дослідили відео обстрілів Харкова, які опублікували в соцмережах.

"Ми перевірили: відео справді знято у Харкові, видно хвіст ракетної частини реактивного снаряда РСЗВ "Смерч". Ракетна система залпового вогню (РСЗВ) – невиборча зброя. Удари по населених пунктах із застосуванням такої зброї – військовий злочин", – йдеться в повідомленні CIT.