Журналісти Суспільного повідомили про звуки вибухів у Харкові станом на 16 годину 25 лютого. За попередньою інформацією, їх чути зі сторони Міжнародного аеропорту "Харків".
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Вибухи в Харкові
Окрім журналістів, офіційні джерела наразі не підтверджують, але й не спростовують цю інформацію. Водночас харківські телеграм-канали повідомили про початок повітряної тривоги по місту.
Харків'ян закликають ховатися в укриття. Деталі невідомі.
Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов закликав жителів спускатися в станції метро, укриття та підвали. З метою безпеки скоротили кількість громадського транспорту.
Внаслідок обстрілів, у місті розбили дві теплостанції. Роботу одної відновлено, друга переключатиметься. Супермаркети працюють, хоча є проблеми з касирами, які живуть в області через доїзд до місця праці. Доступ до інтернету також є.
Звернення Ігоря Терехова: дивіться відео