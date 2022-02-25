Російські танки перекрили дорогу, – жителька Харківщини розповіла, як окупанти вбили її матір

Записала велике звернення донька жінки, яку на Харківщині вбили російські окупанти. Вона розповіла, як їм перекрили дорогу російськими танками, а потім почали стріляти.

В оприлюдненому відео вона плаче та каже, що батьки – найдорожче, що в неї було. А в тексті публікації вона вже розповіла ганебного розстрілу російськими військовиками цивільного автомобіля.

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"Вони й зброю ледве тримали"

Кароліна написала, що вранці почали обстріл селища, де вона живе. Тому вони з матір’ю виїхали в місто зняти гроші й купити їжу.

Проте вже на виїзді з Харкова, перекрили дорогу російські танки. Їхній автомобіль почали обстрілювати, тому вони різко звернули на побічну дорогу.

Звернули в глухий кут і вискочили з машини, на зустріч нам вискочили два хлопці, російські солдати. Молоді, років 18 – 20, які й зброю ледве тримали. Ми відсиджувалися, а потім по нас почалася стрілянина. Маму поранили,

– розповіла авторка допису.

Перше поранення жінки було в руку та вона почала кричати від болю. Один із солдатів почав кричати своїм, щоб вони не стріляли. Але ті, ймовірно, не зважали на товариша чи були впевнені у власній точності. Тож почали стріляти сильніше.

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Окупанти ненароком вбили свого

Тоді якраз "друзі" застрелили першу людину – свого ж російського солдата, а також підстрелили другого. Згодом вони ще раз влучили в жінку та вона загинула. На щастя, її донька змогла втекти.

Коли я лежала на землі, серед куль і мертвих людей, думала, що я помру... Це не казка, і не ті новини, що вам показують. Це навіть не 2014... Військові Росії вбивають мирних жителів,

– написала дівчина.

Вона додала, що її батько в цей момент був на шляху з Києва. Тому навіть не підозрював, що відбувається з його рідними.

До теми Вони її розстріляли, – окупанти вбили жінку на Харківщині й поранили ще двох

Попри нелюдські методи нашого ворога, Збройні сили України продовжують без вагань захищати рідну землю. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають нищівні санкції на Росію.

Читайте текст допису з інстаграму karolisha_8:

Сьогодні російські військові вбили мою маму, людину, якої я любила більше свого життя ... вранці почали обстріл нашого селища, підірвали військову базу, ударною хвилею мене відкинуло від вікна, хитало будинок, електрика зникла ... Ми виїхали в місто зняти гроші та купити їжу, повертаючись додому на виїзді з Харкова російські танки перекрили дорогу, нашу машину почали обстрілювати, ми звернули в глухий кут і вискочили з машини, на зустріч нам вискочили два хлопці російські солдати, молоді, років 18-20. які й зброю ледве тримали. .... Хвилин 15 ми відсиджувалися, потім по нас почалася стрілянина.. Маму поранили в руку, я почула як вона закричала від болю. ... Він кричить російським солдатам не стріляй. Починається сильний обстріл.. Мертвий солдат падає на мене. .. Я залишаюся одна... Навколо стріляють, я хапаю документи тощо якусь за залізну будку... Тато в цей час їде з Києва на всіх швидкостях ще не знаючи, що мама вбита, а я ховаюся, щоб мене не вбили... Я просиділа півтори години за цією будкою боялася рухатися... Згодом я чую що постріли припинилися і я повзу до машини й забираю з собою простріленого солдата.. Розвертаю машину по бордюру і гоню на всій швидкості з місця обстрілу. І яка була для мене великим прикладом у цьому житті, людиною, яка ніколи нікому поганого не зробила, дуже добра і цілеспрямована моя улюблена мама. Я це зараз пишу і просто ридаю на вибух. Я не вірю... я вижила, як я втекла і врятувала людину... Але маму врятувати я не змогла....... У мене телефон розривався від дзвінків.. Я вам чесно скажу, коли я лежала на землі серед куль і мертвих людей, думала, що я помру... Це не казка, і не ті новини, що вам показують. У нас, у містах України відбувається пекло... Це навіть не 2014... Військові Росії вбивають мирних жителів.