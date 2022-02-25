Каролина написала, что утром начали обстрел поселка, где она живет. Поэтому они с матерью выехали в город снять деньги и купить еду.
Однако уже на выезде из Харькова, перекрыли дорогу российские танки. Их автомобиль начали обстреливать, поэтому они резко свернули на обочину.
Свернули в тупик и выскочили из машины, на встречу нам выскочили два парня, русские солдаты. Молодые, лет 18 – 20, и оружие едва держали. Мы отсиживались, а потом по нам началась стрельба. Маму ранили, – рассказала автор сообщения.
Первое ранение женщины было в руку и она начала кричать от боли. Один из солдат начал кричать своим, чтобы они не стреляли. Но те, вероятно, не обращали внимания на товарища или были уверены в собственной точности. Поэтому начали стрелять сильнее.
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Оккупанты ненароком убили своего
Тогда как раз "друзья" застрелили первого человека – своего же русского солдата, а также подстрелили второго. Впоследствии они еще раз попали в женщину и она погибла. К счастью, ее дочь смогла убежать.
Когда я лежала на земле, среди пуль и мертвых людей, думала, что я умру... Это не сказка, и не те новости, что вам показывают. Это даже не 2014... Военные России убивают мирных жителей, – написала девушка.
Она добавила, что ее отец в этот момент был на пути из Киева. Том даже не подозревал, что происходит с его родными.