В оприлюдненому відео вона плаче та каже, що батьки – найдорожче, що в неї було. А в тексті публікації вона вже розповіла ганебного розстрілу російськими військовиками цивільного автомобіля.

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"Вони й зброю ледве тримали"

Кароліна написала, що вранці почали обстріл селища, де вона живе. Тому вони з матір’ю виїхали в місто зняти гроші й купити їжу.

Проте вже на виїзді з Харкова, перекрили дорогу російські танки. Їхній автомобіль почали обстрілювати, тому вони різко звернули на побічну дорогу.

Звернули в глухий кут і вискочили з машини, на зустріч нам вискочили два хлопці, російські солдати. Молоді, років 18 – 20, які й зброю ледве тримали. Ми відсиджувалися, а потім по нас почалася стрілянина. Маму поранили,

– розповіла авторка допису.

Перше поранення жінки було в руку та вона почала кричати від болю. Один із солдатів почав кричати своїм, щоб вони не стріляли. Але ті, ймовірно, не зважали на товариша чи були впевнені у власній точності. Тож почали стріляти сильніше.

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Окупанти ненароком вбили свого

Тоді якраз "друзі" застрелили першу людину – свого ж російського солдата, а також підстрелили другого. Згодом вони ще раз влучили в жінку та вона загинула. На щастя, її донька змогла втекти.

Коли я лежала на землі, серед куль і мертвих людей, думала, що я помру... Це не казка, і не ті новини, що вам показують. Це навіть не 2014... Військові Росії вбивають мирних жителів,

– написала дівчина.

Вона додала, що її батько в цей момент був на шляху з Києва. Тому навіть не підозрював, що відбувається з його рідними.

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