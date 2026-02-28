Россия более часа терроризирует Харьков и область

Россия продолжает запускать свои ударные дроны по Украине 28 февраля. Ряд взрывов прогремел в Харькове и в области.

Об этом сообщило Суспильне и мэр Харькова Игорь Терехов.

Какова причина взрывов в Харькове?

Воздушную тревогу в Харьковском районе объявили еще в 06:08 28 февраля. В целом для области была разная угроза: от применения врагом ударных БПЛА до баллистики.

Журналисты сообщили о ряде взрывов в городе в 12:33. В течение как минимум часа там прогремела еще серия новых.

Мэр Терехов информировал, что один из ударов произошел в Холодногорском районе. В Харьковской ОГА уточнили, что предварительно, обошлось без пострадавших. Соответствующие службы выясняют последствия российского обстрела.

Тем временем Воздушные силы ВСУ предупредили о движении скоростной цели в сторону Харькова, где впоследствии услышали очередной взрыв.

Кроме того, громко было также в области. Председатель Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщил, что прилет мог произойти за пределами населенного пункта. Предварительно, никто не пострадал.

Атака на Украину: какие последствия?