Харьков под атакой с воздуха: ракетный удар пришелся на жилые дома

Российская армия нанесла воздушный удар по городу Харьков ночью 4 февраля. В регионе летают БпЛА, есть угроза и от ракет.

О последствиях атаки сообщил мэр города Игорь Терехов. Рассказываем, что известно на данный момент.

Хронология атаки Дроны уже над Украиной: где сейчас есть опасность из-за российских БпЛА

Что известно об обстреле Харькова ночью 4 февраля и его последствиях?

Воздушная тревога в Харькове продолжается с 20:38 предыдущих суток, 3 февраля. Ночью российская армия продолжала свои воздушные атаки.

Воздушные силы отчитывались о движении ударных БпЛА в регионе. А также предупреждали о скоростной цели на Харьков.

Первый сильный взрыв услышали в некоторых районах Харькова через несколько минут после полуночи. Впоследствии в городе прозвучала еще серия взрывов.

В ОВА сообщили предварительную информацию, что под ударом оказался Немышлянский район города. Через несколько минут городской голова Харькова Игорь Терехов написал, что враг нанес два ракетных удара.

Один был в ближайшем пригороде, другой – в Салтовском районе. На места попаданий поехали соответствующие службы. Уже известно, что повреждены частные жилые дома.

Ближе к 2 ночи стало известно, что кроме ракетного удара было попадание БпЛА в Салтовском районе. К счастью, без пострадавших.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Где еще раздавались взрывы во время этой атаки?