По меньшей мере 7 ударов: враг ударил "Шахедами" по Харькову

Российские войска 2 апреля атаковали Украину ударными дронами. Пострадала, в частности, Харьковская область.

В Харькове были взрывы и есть повреждения. Об этом рассказал городской голова Игорь Терехов.

Что известно об атаке на Харьков 2 апреля?

Утром 2 апреля в Харькове произошел очередной прилет "Шахеда" по Киевскому району города. Предварительно, вспыхнули несколько авто. Другие последствия уточняются.

Чуть позже произошло уже четвертое за ночь и утро попадание в том же районе. А через полчаса стало известно и о пятом прилете по Киевскому району.

"Можно констатировать, что враг целился по объекту критической инфраструктуры", – отметил Терехов.

На этом атака не прекратилась. Через час раздался шестой взрыв. А в 09:33 в городе было громко снова, таким образом количество взрывов возросло до 7.

Последствия атаки на Харьков / Фото ГСЧС

В ГСЧС сообщили, что был удар БПЛА по жилой 9-этажке в Шевченковском районе. Там пострадали 2 человека – они получили острую реакцию на стресс.

В результате взрыва разрушена внешняя стена квартиры на 9 этаже, повреждено остекление окон, элементы системы отопления и 3 авто.

В соседнем доме повреждены балконы.

Что известно о предыдущих атаках?

Напомним, что около 2 ночи во время воздушной тревоги армия России тоже применила ударные беспилотники по Харькову. Городской голова Игорь Терехов сообщил о попадании "Шахеда" по Киевскому району и пожар, что там возник.

Чуть ранее в Украине, в частности для Киева, объявляли угрозу применения баллистического вооружения. Пусков ракет, к счастью, не было.

Харьковская область пострадала от воздушных атак и вечером 1 апреля. Уже известно, что в Чугуеве дрон попал в пятиэтажный жилой дом, о чем проинформировали в ОВА.

На месте попадания загорелись квартиры на 4 и 5 этажах. К медикам обратились 3 женщины – одна с ранением, другие с острой реакцией на стресс.

Последствия атаки на Чугуев / Фото ГСЧС

