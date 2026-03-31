Россия нанесла двойной удар по Чугуеву: ранены гражданские и полицейские
- Россия дважды обстреляла Чугуев, повредив неработающее предприятие, объекты критической инфраструктуры, детское учреждение и около 15 частных домов.
- В результате обстрела пострадали 5 человек, среди них две гражданские женщины и трое полицейских; некоторые районы остались без электричества.
Утром 31 марта Россия дважды ударила по Чугуеву на Харьковщине. Есть пострадавшие, в том числе полицейские.
Об этом сообщила городской голова Чугуева Галина Минаева и полиция Харьковской области.
Какие последствия удара по Чугуеву?
Удар пришелся по неработающему предприятию в одном из микрорайонов Чугуева. Уже через несколько минут обстрел снова повторился. Тогда на месте уже работали правоохранители.
Повреждения получили цех и техника, начался пожар. Кроме того, известно о некоторых разрушениях объекта критической инфраструктуры, детского учреждения и около 15 частных домов – преимущественно остекления, крыш, имущества.
В целом известно о 5 пострадавших. Среди них две гражданские женщины: 68-летней – оказали медицинскую помощь на месте, 43-летнюю – госпитализировали с тяжелой черепно-мозговой травмой.
В медучреждении также двое полицейских отдела реагирования патрульной полиции и один полицейский охраны.
На месте работают соответствующие службы.
Из-за атаки некоторые районы города были без электричества. Его обещали вернуть в течение двух часов.
Только в микрорайоне Дружба электроснабжение восстановят после обследования территории на наличие взрывоопасных предметов и ликвидации повреждений сети.
Последние атаки на Украину
31 марта в Одессе "Шахед" атаковал девятиэтажный жилой дом, повредив фасад, балконы и остекление со второго по четвертый этажи. Пострадал мужчина, ему оказали медицинскую помощь на месте.
В Полтаве дрон тоже повредил многоквартирные дома. К сожалению, погиб один человек, а в больницу попали еще 2 из 3 раненых, среди них 11-летний мальчик.