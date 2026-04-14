В Харькове боевой дрон попал в балкон квартиры многоэтажки в Харькове

Утром 14 апреля вражеские войска атаковали Харьков беспилотниками. Под ударом был Шевченковский район города – там дрон попал по балкону многоэтажного дома.

О последствиях обстрела проинформировал глава местной ОГА Олег Синегубов.

Смотрите также Как сейчас выглядят Бахмут, Марьинка, Авдеевка: жуткие фото

Что известно об атаке на Харьков?

Известно, что в результате удара пострадала 44-летняя женщина. Она испытала острую реакцию на стресс.

Со своей стороны мэр города Игорь Терехов уточнил, что под прицелом оккупантов оказались последние этажи дома, там фиксировали небольшое задымление.

На месте происшествия работают все соответствующие службы.

Отметим, что Воздушные силы около 6:19 предупреждали об угрозе БПЛА курсом на Харьков с севера.

Кстати, в последнее время Россия все чаще наносит удары именно днем. Израильский военный аналитик Давид Шарп в эфире 24 Канала отметил, что такая тактика, вероятно, преследует цель перегрузить украинскую систему ПВО и усилить психологическое давление на гражданское население.

В целом же в Харьковской области во время так называемого пасхального перемирия российские войска не убавили, а наоборот – усилили обстрелы. В результате атак жители нескольких прифронтовых сел получили тяжелые ранения.

Из-за непрерывной угрозы Совет обороны области уже объявил эвакуацию из Ковалей, Мартыновки и Писаревки, а теперь готовится провести ее и в Рясном.

Где еще били захватчики в последнее время?