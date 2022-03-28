"Доехали 5 больших фур": на Харьковщину доставили гуманитарную помощь от ООН

В Харьков прибыли 5 крупных фур с гуманитарной помощью от Организации Объединенных Наций. В город доставили медикаменты и вещи первой необходимости.

Об этом в эфире 24 канала рассказала корреспондентка, которая находится в Харькове.

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По ее словам, в городе очень надеются, что эту помощь удастся все-таки пробить по "зеленым коридорам" до Изюмского района, Балаклеи и Купянска, чтобы там раздать все необходимые вещи.

Мы находимся на разгрузке гуманитарной помощи от ООН. Сегодня (28 марта – 24 канал) в Харьков наконец доехали 5 больших фур,

– отметила журналистка.

Корреспондент рассказала о ситуации на Харьковщине 28 марта: смотрите видео