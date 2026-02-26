Впервые с начала войны: в Харькове зафиксировали попадание FPV-дрона на оптоволокне

В среду, 25 февраля, российские войска атаковали Харьков FPV-дроном на оптоволокне. Этот удар стал первым зафиксированным случаем применения беспилотника такого типа в городе.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Чем Россия атаковала Харьков?

По данным правоохранителей, около 15:00 российские военные нарушили законы и обычаи войны и применили FPV-дрон 13 дюймов на оптоволокне по территории Киевского района Харькова.

Вражеский дрон попал в дерево.

В прокуратуре отметили, что эта атака является первым зафиксированным случаем применения FPV-дрона на оптоволокне по Харькову с начала полномасштабного вторжения России.

Сейчас правоохранители уже начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления (часть 1 статьи 438 УК Украины).

Ситуацию также прокомментировал советник министра обороны Украины по технологическим направлениям обороны Сергей Бескрестнов "Флеш". По его словам, речь идет о реальных угрозах и Украине придется искать технологическое решение.

Обнаружение на основе РЭР здесь не сработает, помогут РЛС, но в случае низкого полета ФПВ и они не являются панацеей. Акустика? Возможно,

– написал "Флэш".

