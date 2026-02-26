Впервые с начала войны: в Харькове зафиксировали попадание FPV-дрона на оптоволокне
- Российские войска впервые применили FPV-дрон на оптоволокне для атаки на Харьков.
- Правоохранители начали досудебное расследование по факту военного преступления.
В среду, 25 февраля, российские войска атаковали Харьков FPV-дроном на оптоволокне. Этот удар стал первым зафиксированным случаем применения беспилотника такого типа в городе.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Чем Россия атаковала Харьков?
По данным правоохранителей, около 15:00 российские военные нарушили законы и обычаи войны и применили FPV-дрон 13 дюймов на оптоволокне по территории Киевского района Харькова.
Вражеский дрон попал в дерево.
В прокуратуре отметили, что эта атака является первым зафиксированным случаем применения FPV-дрона на оптоволокне по Харькову с начала полномасштабного вторжения России.
Сейчас правоохранители уже начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления (часть 1 статьи 438 УК Украины).
Ситуацию также прокомментировал советник министра обороны Украины по технологическим направлениям обороны Сергей Бескрестнов "Флеш". По его словам, речь идет о реальных угрозах и Украине придется искать технологическое решение.
Обнаружение на основе РЭР здесь не сработает, помогут РЛС, но в случае низкого полета ФПВ и они не являются панацеей. Акустика? Возможно,
– написал "Флэш".
Прошлой ночью россияне запустили 115 ударных дронов из российского Брянска, Курска и временно оккупированной территории Донецкой области. Силам ПВО удалось обезвредить 95 вражеских воздушных целей противника.
24 февраля российские войска ударили по газодобывающим мощностях группы "Нафтогаз" – под атакой оказался объект в Харьковской области. Удары нанесли беспилотниками, работу предприятия пока приостановлено.
Днем ранее, 23 февраля, враг бил по Запорожью. Пять человек, среди них ребенок, ранены. Взрывной волной и обломками поврежден многоквартирный дом.