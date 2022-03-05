Харьков обстреливали всю ночь: 40 домов загорелись после бомбежек

Враг не прекращал бомбардировать Харьков всю ночь. Больше всего пострадали именно жилые районы – Салтовка, ХТЗ, Холодная гора и центр. После бомбардировок загорелись 40 жилых домов.

В ГСЧС говорят, что многочисленные пожары тушили 200 спасателей и 40 единиц техники. Пока неизвестны данные о пострадавших и жертвах.

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Спасатели продолжают разбирать завалы

Спасатели продолжают разбирать завалы. Из-под руин вытаскивают раненых и погибших. Пиротехнические подразделения обезвреживают артиллерийские боеприпасы, которые не разорвались.

На видео, которые публикуют в соцсетях, видно, что снаряды попадают непосредственно в жилые дома. Многоэтажки – в дыму и пламени.

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