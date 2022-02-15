Харьков окутал густой смог: горожане жалуются на проблемы с дыханием

Жители Харькова заметили густой смог над городом. В отдельных районах жители жалуются на проблемы с дыханием и вонь.

Видео утреннего смога харьковчане выложили в телеграм-канал "Труха Харьков" 15 февраля. Многие подтвердили, что чувствовали неприятный запах еще с вечера.

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Смог над Харьковом

В комментариях к сообщению в телеграмме жители Харькова подтвердили, что почувствовали неприятный запах в районе Новых Домов еще 14 февраля вечером. Проблемы с дыханием испытывали в Жуках, в Новобаварском районе.

Жители Харькова заметили смог: смотрите видео

Жаловались пользователи на вонь в районе Холодной горы, в Чугуеве. Жители Московского проспекта также видели смог невооруженным глазом из собственных окон.

В отдельных районах Харькова жители жаловались на вонь: смотрите видео

Уровень загрязнения воздуха

Ресурс Waqi, помогающий отслеживать качество воздуха в городах, показал в соответствующих районах загрязнение. В частности, "Нездоровый" уровень зафиксировали в районе улиц Холодногорской и Пушкинской.

В Харькове зашкаливают показатели загрязнения воздуха / Скриншот с сайта Waqi

Самый высокий – "Опасный" уровень загрязнения воздуха был замечен на выезде из Харькова. В Московском районе, на Салтовском шоссе характеристики зашкаливали до 700 и выше.

Рассвет в Киеве

В то же время, над Киевом 13 февраля заметили странное свечение. Фотографии необычного явления выложили в соцсети.

Продолговатое светлое пятно появилось в небе над Дарницей. Пользователи сети попытались узнать, что это было.

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