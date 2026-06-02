Баллистика и дроны ударили по Харькову: что известно о последствиях

Российская армия во время массированной комбинированной воздушной атаки на Украину ударила и по Харькову. Уже есть информация о последствиях.

Это сообщил городской голова Игорь Терехов. Рассказываем подробности.

Что известно об обстреле Харькова 2 июня и его последствиях?

Во время воздушной тревоги почти по всей Украине из-за массированной комбинированной атаки взрывы прогремели в Харькове. Российская армия применила против города ударные беспилотники и баллистические ракеты по меньшей мере.

Серия взрывов прогремела в нескольких районах города. В общем Харьков атаковали 15 ударных БпЛА и 2 ракеты, попадания есть в 4 районах города. О последствиях в настоящее время есть такая информация:

Основянский район. Повреждены частные дома, административные сооружения, территория дошкольного учреждения и гражданская инфраструктура.

Слободской район. Поврежден многоквартирный жилой дом, автомобили и уличное освещение.

Немышлянский район. Повреждено офисное здание, произошел пожар.

Киевский район. Зафиксировано попадание по территории промышленных предприятий.

По состоянию на данный момент известно о 10 пострадавших, среди них ребенок.

Атака продолжается, если в вашем регионе тревога – позаботьтесь о безопасности. Под массированным ударом и многие другие города Украины, в частности Киев, Днепр, Запорожье и Сумы.