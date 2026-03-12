Трагедия в Харькове: под лед провалились 6 детей, двое из них погибли
- В Харькове под лед провалилось 6 детей, из которых 2 – погибли.
- В больницу с переохлаждением доставили четырех детей и 40-летнего мужчину, который пытался их спасти.
В Харькове 12 марта произошла ужасная трагедия. Под лед на водоеме провалилось 6 детей.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, а также глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Что известно о трагедии с детьми в Харькове 12 марта?
Спасатели рассказали, что трагическое событие произошло в Шевченковском районе Харькова. Под лед провалились 6 детей.
Местный житель смог спасти 4 из них. К сожалению, двое ребят – 17 и 10 лет – погибли,
– отметили в ГСЧС.
Чрезвычайники и водолазы ГСЧС подняли тела погибших детей на берег. Психологи ГСЧС оказывали помощь и поддержку родителям погибших детей.
В Харькове под лед провалилось 6 детей, 2 несовершеннолетних – погибли / Фото ГСЧС Харьковской области
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отметил, что старший парень утонул, пытаясь спасти младших детей.
С переохлаждением в больницу доставили четырех детей: мальчиков 8 и 9 лет и девочек 9 и 10 лет. Медики также оказывают помощь 40-летнему мужчине, который нырял в ледяную воду, чтобы вытащить детей.
"Искренне сочувствую родным и близким погибших ребят. Это неописуемая боль", – объяснил Синегубов.
Обратите внимание! В ГСЧС и Харьковской ОГА попросили всех родителей еще раз поговорить со своими детьми об опасности пребывания на льду. В частности, объяснить, что даже там, где лед кажется крепким, он может быть смертельно опасным. Подобные трагедии не должны повторяться.
