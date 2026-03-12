Трагедия в Харькове: под лед провалились 6 детей, двое из них погибли

В Харькове 12 марта произошла ужасная трагедия. Под лед на водоеме провалилось 6 детей.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, а также глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Что известно о трагедии с детьми в Харькове 12 марта?

Спасатели рассказали, что трагическое событие произошло в Шевченковском районе Харькова. Под лед провалились 6 детей.

Местный житель смог спасти 4 из них. К сожалению, двое ребят – 17 и 10 лет – погибли,

– отметили в ГСЧС.

Чрезвычайники и водолазы ГСЧС подняли тела погибших детей на берег. Психологи ГСЧС оказывали помощь и поддержку родителям погибших детей.

В Харькове под лед провалилось 6 детей, 2 несовершеннолетних – погибли / Фото ГСЧС Харьковской области

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отметил, что старший парень утонул, пытаясь спасти младших детей.

С переохлаждением в больницу доставили четырех детей: мальчиков 8 и 9 лет и девочек 9 и 10 лет. Медики также оказывают помощь 40-летнему мужчине, который нырял в ледяную воду, чтобы вытащить детей.

"Искренне сочувствую родным и близким погибших ребят. Это неописуемая боль", – объяснил Синегубов.

Обратите внимание! В ГСЧС и Харьковской ОГА попросили всех родителей еще раз поговорить со своими детьми об опасности пребывания на льду. В частности, объяснить, что даже там, где лед кажется крепким, он может быть смертельно опасным. Подобные трагедии не должны повторяться.

