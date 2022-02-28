В Харькове ищут водителей, которые на волонтерской основе будут возить хлеб

Мэр Харькова Игорь Терехов попросил вызваться водителей, которые помогут развозить хлеб по городу. Ведь хлеба достаточно, а вот транспорта, который его перевозит, не хватает.

Мэр призвал обращаться всех, кто может помочь с этой проблемой. Для этого создадут специальные чаты и дадут контакты.

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Хлеба достаточно, однако есть проблемы с перевозкой

Хлеба достаточно. Есть проблема. Проблема – с вывозом. Нужны водители. Все, кто может, пожалуйста, обращайтесь. Мы создадим чат, контактный телефон,

– сказал Терехов.

По словам мэра, водители будут развозить хлеб прямо в торговые сети или в места, где его будут раздавать людям.

Отметим, что в Харькове тяжелая ситуация из-за постоянных обстрелов. В городе есть вражеские десантники, которых постоянно обнаруживают наши ВСУ. Из-за сложной ситуации комендантский час в областном центре может начать действовать посреди дня.