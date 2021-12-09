В Харькове к квартире достроили в 20 раз больше нее магазин и назвали это реконструкцией

Под видом реконструкции квартиры площадью 60 квадратных метров в Харькове построили магазин в 20 раз больше нее. Здание при осмотре объекта обнаружили профильные инспекторы.

О достройке квартиры, которая значительно превышает ее площадь, сообщили в Государственной инспекции архитектуры и градостроительства.

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В Харькове к квартире достроили огромный магазин

Владелец жилья в Харькове ранее официально получил разрешение на реконструкцию квартиры с пристройкой под магазин продовольственных и непродовольственных товаров.

В ГИАГ объяснили, что по нормам реконструкция – это перестройка введенного в эксплуатацию объекта. Она подразумевает изменение его геометрических размеров или функционального назначения.

Взамен новое строительство предполагает возведение домов, зданий, сооружений с целью создания объектов производственного и непроизводственного назначения.

Итак, достройка к квартире магазина является фактически новым строительством отдельного объекта, – подытожили в инспекции.

"Скромную" достройку обнаружили инспекторы

Такое здание инспекторы ГИАГ обнаружили при выездном осмотре достройки. Его провели после получения заявления о выдаче сертификата о принятии его в эксплуатацию. Однако в выдаче сертификата отказали.

В инспекции также анонсировали внеплановую проверку объекта архитектурно-строительного контроля и сообщение об инциденте правоохранителям.

К слову, по внешнему виду магазин похож на АТБ.

В Харькове в квартиру достроили огромный магазин / Фото ГИАГ

Кстати, Квартира от застройщика: какие документы следует проверить: смотрите видео

Отрывок из сообщения ГИАГ:

Под видом реконструкции квартиры фактически произошло новое строительство магазина площадью 1200 кв.

Разрешение на эту "реконструкцию" выдано ГАСИ, а именно "Реконструкция квартиры номер 4 с пристройкой под магазин продовольственных и непродовольственных товаров в городе Харькове". Экспертный отчет составляло Консалтинговое агентство "ГАЛИЛЕО", о нарушениях которого мы уже рассказывали. Проектная документация разработана ООО "Аркада ХХІ". Достройка к квартире магазина является фактически новым строительством отдельного объекта.

Такой результат "реконструкции" квартиры главные инспекторы ГИАГ обнаружили во время выездного осмотра объекта строительства после получения заявления на выдачу сертификата о принятии его в эксплуатацию.

Конечно, в выдаче сертификата отказано. И, конечно, в отношении этого объекта будет проведена внеплановая проверка в порядке архитектурно-строительного контроля и приняты меры, предусмотренные законодательством. А также обязательно уведомлены правоохранительные органы.