В Харькове неизвестные убивают собак и котов: тела выбрасывают связанными

На улицах Харькова начали находить убитых животных. В сети сообщили, что неизвестные выбрасывают тела обвязанными.

Об этом сообщила жительница города 10 января. Она сразу обратилась к правоохранителям, после чего дело начали расследовать.

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Живодерам грозит тюрьма

В полиции сообщили, что заявительница рассказала об ужасных находках на горячую линию 102. На места сразу отправили следователей, которые назначили экспертизы. Это нужно для установления причин гибели животных.

Сейчас дело расследуют как жестокое обращение с животными. Соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает до 3 лет заключения.

Охотятся на разных животных

Женщина обнародовала в телеграмме ХС фото убитой собаки и видео с кошкой. В двух случаях возле тел были шнурки, но лишь собаке связали лапы.

Ни в чем не повинные животные гибнут от рук какого-то изверга! Возле полиции из 17 котов осталось только 3! За остановкой жестоко охотятся тоже за котами, а вчера убита собака,

– написала автор сообщения.

Она добавила, что такие действия в отношении животных, могут перерасти в жестокость в отношении людей. Поэтому попросила максимально распространить информацию об этом кошмаре.

Закон о защите животных, который недавно вступил в действие / инфографика 24 канала