В Харькове шашлычный павильон вызвал масштабный пожар

На Героев Труда в Харькове горел киоск, где продавали шашлык на гриле. Пока на место ехали спасатели, павильон сгорел дотла. Огонь к тому же распространился на мясной магазин. К счастью, никто не пострадал.

Шашлычный киоск загорелся на Салтовке 26 ноября рядом с супермаркетами Dafi и "Караван". Причина пожара пока неизвестна, ее выясняют правоохранители.

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Детали пожара

К месту пожара прибыли 4 оперативных отделения ГСЧС. На то время киоск горел на площади 10 квадратных метров. Открытое пламя также повредило часть мясного павильона на площади 3 квадратных метра.

В результате пожара в шашлычной никто не пострадал / Фото ГСЧС, "Суспільного" и с телеграма "ХС. Харьков"

Пожар локализовали в 11:12 и через 17 минут ее погасили. В сети публикуют видео, где видно, что возгорание было действительно масштабным. Огонь виднелся буквально со всех районов Харькова.

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