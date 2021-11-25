В сети говорят, что авто загорелось из-за того, что там разлился бензин. Случилось это 25 ноября.
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Пожар в коммунальном авто
В автомобиле одной из коммунальных служб "на ходу" начался пожар. Очевидцы говорят, что огонь от печки на дровах распространился на весь салон.
На видео видно, как коммунальщик открывает дверцу авто и выпрыгивает. У него в то время горит нога. Мужчина снимает с себя куртку и начинает тушить ею огонь. Впоследствии к нему подбегает коллега и помогает спастись.
На записи также заметно, что пожар в авто серьезный. За огнем и черным дымом в авто почти ничего не видно. Водитель машины между тем почти не остановился. Он уже потом лишь немного затормозил, но все равно поехал дальше.
Коммунальщики горели в собственной машине: видео
Пожар на СТО в Киеве
- Серьезный пожар произошел на территории гаражного кооператива на СТО в Голосеевском районе вечером 10 ноября.
- В результате возгорания пострадал работник СТО. Мужчина пытался потушить пожар до прибытия спасателей, однако получил ожоги 25% лица и отравление продуктами горения.
- Пожар тушили в течение часа почти 50 спасателей.