На Харьковщине горела котельная: пострадала женщина
Источник:Нацполиция Харьковщины
В Краснограде на Харьковщине загорелась котельная. В результате пожара подверглась незначительным ожогам 49-летняя работница. Однако сейчас состояние ее здоровья удовлетворительное.
Пожар в котельной произошел на улице Московской 18 ноября. В полицию об инциденте сообщили в 11:13.
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Горела котельная
С заявлением о пожаре обратился 43-летний работник предприятия. Оказалось, что во время повторного розжига газового котла произошел взрыв газовоздушной смеси в указанном котле.
Информацию о происшествии зарегистрировали в Едином учете заявлений и сообщений Красноградского районного отдела полиции. Следователи решают вопрос об открытии уголовного производства.
Речь идет о статье "Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности". Наказание согласно санкции статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
Пожар на частном предприятии
- На Константиновской в Киеве произошел пожар на складе с мебельной фурнитурой. К счастью, в результате возгорания никто не пострадал.
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