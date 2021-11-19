На Харьковщине горела котельная: пострадала женщина

В Краснограде на Харьковщине загорелась котельная. В результате пожара подверглась незначительным ожогам 49-летняя работница. Однако сейчас состояние ее здоровья удовлетворительное.

Пожар в котельной произошел на улице Московской 18 ноября. В полицию об инциденте сообщили в 11:13.

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Горела котельная

С заявлением о пожаре обратился 43-летний работник предприятия. Оказалось, что во время повторного розжига газового котла произошел взрыв газовоздушной смеси в указанном котле.

Информацию о происшествии зарегистрировали в Едином учете заявлений и сообщений Красноградского районного отдела полиции. Следователи решают вопрос об открытии уголовного производства.

Речь идет о статье "Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности". Наказание согласно санкции статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Пожар на частном предприятии