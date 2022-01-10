Харьковский Коксохим заплатил многомиллионный штраф за отравление воздуха

Харьковский коксовый завод заплатил многомиллионный штраф. К этому привело нарушение экологического законодательства.

Речь идет об ООО "Коксовый завод "Новомет", который расположен в Новобаварском районе города. Следует отметить, что штраф безрезультатно пытались обжаловать в трех инстанциях.

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Какие вещества выбрасывали в воздух

О взыскании штрафа с предприятия рассказали в Прокуратуре Харьковщины 10 января. Там отметили, что общая сумма этих средств – свыше 3,4 миллиона гривен.

Специалисты Государственной экологической службы собирали пробы в двух дымовых трубах. Там обнаружили сверхнормативные выбросы в воздух сразу нескольких веществ:

углерода оксида;

оксида азота;

серы диоксида.

Стоит упомянуть, что обоснованность суммы штрафа также подтвердили эксперты из "Института судебных экспертиз имени Бокариуса". Владельцы коксохима оспаривали этот вердикт, однако сейчас завод уже полностью выполнил судебное решение.

Похожее событие недавно

4 января сообщили, что оштрафовали за загрязнение воздуха предприятие "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины". Это предприятие заплатило 4 миллиона гривен.

Речь идет о загрязнении воздуха в Сумской области. Предприятие государству нанесло значительный ущерб из-за загрязнения воздуха из 69 стационарных источников. По данным специалистов, вредные вещества выбрасывали на протяжении 9 месяцев.