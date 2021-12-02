В харьковской многоэтажке обнаружили 20 килограммов пороха и гранату: где их прятали
Источник:Центр гуманитарного разминирования
В обычной харьковской 5-этажке нашли контейнер с 20 килограммами пороха. Также там была одна ручная граната.
Эти находки были в подвале дома по адресу Московский проспект, 210/3. Туда немедленно направили соответствующих специалистов.
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Просто убирали подвал
Об этом инциденте рассказали 2 декабря. По словам взрывотехников, потенциально-опасные вещи обнаружили жители дома. Они в этот день решили убрать захламленный подвал.
Когда прибыли саперы, они сразу забрали емкость с пороховым зарядом. Специалисты отметили, что когда она закрыта, опасность взрыва отсутствует. Что касается гранаты, то это была РГД-5, которую тоже изъяли.
Не знают, кто спрятал
Начальник группы взрывотехников Игорь Овчарук рассказал Суспільному, что эти вещи отвезли на подрывную площадку и обезвредили. Других похожих предметов в подвале не было.
Контейнер для транспортировки, сам контейнер является полностью безопасным. Для того, чтобы он стал опасным, его нужно было бы открыть, извлечь оттуда порох,
– сказал специалист.
Также он добавил, что у людей пытались спросить, кто и когда мог спрятать там взрывчатку. Однако это узнать так и не смогли.
Что нужно делать, когда находишь такие предметы:
- ни в коем случае не трогайте находку;
- отойдите на безопасное расстояние;
- сообщите об этом событии по номерам 101 или 102;
- не допускайте к этому месту посторонних лиц.
Читайте полный текст сообщения Межрегионального центра гуманитарного разминирования:
Бывает и такое... В городе Харьков, Проспект Московский 210/3, во время уборки подвала жилого дома, жильцами дома был обнаружен подозрительный предмет. Прибыв на место происшествия, саперы части гуманитарного разминирования Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины, изъяли укупорку с пороховым зарядом Ж-52 (20 кг), после обследования территории подвала, саперы еще изъяли ручную гранату РГД-5.